Meyer-Burger-Chef Gunter Erfurt „China setzt die Förderung der Solarindustrie als Waffe ein“

Das Schweizer Unternehmen Meyer Burger ist der einzige Hersteller, der in Europa massenhaft Solarzellen herstellt – auch in seinem Werk in Sachsen-Anhalt. Eigentlich hatte die Firma die Produktion hier ausweiten wollen. Aber jetzt werden die schon bestellten Maschinen weitergeschickt: nach Colorado Springs in den USA. Was machen die USA anders? Warum bedroht die Subventionspolitik Pekings die Existenz der europäischen Solarzellenhersteller? Und was soll die Bundesregierung genau tun, um eine zweite Pleite dieser Zukunftsindustrie in Deutschland zu verhindern? Fragen an Gunter Erfurt. Er arbeitet seit 2015 bei Meyer Burger, seit 2020 als Chef.