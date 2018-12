Meyer-Gruppe Werft will ab 2019 drei Schiffe pro Jahr produzieren

Die Meyer Werft erhöht die Schlagzahl und will ab 2019 drei Kreuzfahrtschiffe pro Jahr abliefern. Entsprechend hoch sei der Personalbedarf der Werft, teilte das Unternehmen am Freitag im niedersächsischen Papenburg mit. Die Beschäftigung sei bis Ende 2023 gesichert. Die Anzahl der Mitarbeiter der Meyer-Gruppe sei im vergangenen Jahr um 400 Personen gewachsen, sagte Geschäftsführer Tim Meyer laut Mitteilung. Erst in der vergangenen Woche ging das jüngste Schiff der Werft, die „AIDAnova“, auf Kreuzfahrt vor den Kanaren.