Michael Lohscheller: Opel-Chef will Nachlass beim Metall-Tarif

RüsselsheimDer Autohersteller Opel verlangt bei der laufenden Sanierung weitere Gehaltszugeständnisse der rund 19.000 Beschäftigten in Deutschland. Er habe die IG Metall gebeten, die im April anstehende Tariferhöhung für die Zeit der Sanierungsverhandlungen auszusetzen, bestätigte Opel-Chef Michael Lohscheller in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Hauszeitschrift „Opel-Post“.