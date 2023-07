Miguel López Nucera beschert neuem Thyssenkrupp-Chef ersten Erfolg

Dem Markt für Elektrolyseure wird angesichts der Energiewende und des wachsenden Bedarfs an Wasserstoff großes Potenzial beigemessen, er ist aber auch umkämpft. Zu Nuceras Wettbewerbern gehören Siemens Energy aus München, ITM Power aus Großbritannien sowie Plug Power und Cummins, beide aus den USA.



Lesen Sie auch: Sollen Anleger bei Nucera jetzt zugreifen?



Die Hälfte der insgesamt 600 Beschäftigten von Thyssenkrupp Nucera sind in Deutschland tätig, fast alle in Dortmund. An der Börse wurde das Unternehmen nach der positiven Kursentwicklung mit rund 2,7 Milliarden Euro bewertet. Es ging aus der Thyssenkrupp-Tochter Uhde Chlorine Engineers (UCE) hervor, die Anfang 2022 in Nucera umbenannt wurde. Der Name setzt sich aus „new“, „UCE“ und „era“ zusammen. Er soll den Aufbruch in eine neu Ära der Innovation, Transformation und grünen Energie symbolisieren.