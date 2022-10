Milchwirtschaft Diese Grafiken zeigen, wie sich der Milchkonsum der Deutschen verändert

Dabei sinkt die Lust auf die sogenannte Konsummilch bei den Deutschen in den letzten Jahren deutlich, nämlich um zehn Prozent – wohingegen Käse immer beliebter wird. So kletterte der Konsum von Käse pro Kopf um sieben Prozent nach oben, berichtet der Milchindustrie-Verband am Freitag.



Unternehmen produzierten im vergangenen Jahr so viel Käse wie nie zuvor: 2,7 Millionen Tonnen.