Auch beim Handfeuerwaffen-Hersteller Heckler & Koch geht es personell aufwärts, und die Firma macht bessere Geschäfte – dies nicht wegen des Sondervermögens, sondern wegen allgemein steigender Rüstungsausgaben in der Nato und EU. Zum Beispiel bekamen Norwegen und Litauen – also Nachbarstaaten Russlands – Sturmgewehre. „Um auf das verstärkte Sicherheitsinteresse der Länder in Europa adäquat reagieren zu können, haben wir bereits in den letzten Jahren Personal aufgebaut, in Kapazitätserweiterungen investiert und unseren Bestand an Rohmaterial deutlich erhöht“, sagt H&K-Chef Jens Bodo Koch.



