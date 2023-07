Milliarden-Abschreibung Glyphosat – das Gift für die Bayer-Bilanz

In den vergangenen Tagen hatten bereits mehrere Analysten gemutmaßt, dass Bayer seine Ziele nach unten korrigieren muss. Andersons klarer Schnitt scheint nun die Hoffnung auf bessere Zeiten zu nähren. Am Dienstagmorgen stieg die Aktie leicht an.



