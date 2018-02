Milliarden-Investition: Daimler baut neue Fabrik für E-Autos in China

DüsseldorfDaimler baut mit dem chinesischen Joint-Venture-Partner BAIC eine neue Fabrik in China. Dafür investiert der Stuttgarter Autobauer 1,9 Milliarden Dollar, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag berichtete. „Die Fabrik wird verschiedene Produkte von Mercedes Benz in China herstellen, darunter auch neue elektrische Fahrzeuge“, zitiert Bloomberg aus dem Dokument.