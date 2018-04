Milliardendeal: Bayer einigt sich mit BASF auf Verkauf weiterer Pflanzenschutzgeschäfte

Bayer will den US-Saatguthersteller Monsanto für 62,5 Milliarden Dollar kaufen und zum Weltmarktführer in der Agrochemie aufsteigen. In den nunmehr seit mehr als 16 Monaten dauernden Verhandlungen hat sich Bayer mit den Behörden auf die Trennung von zahlreichen Geschäften geeinigt.