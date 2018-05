Milliardendeal: Bayer will Covestro-Aktien im Milliardenwert loswerden und rüstet die Bilanz für die Monsanto-Übernahme

Wie der Leverkusener Konzern am Donnerstagabend bekannt gab, will er im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens einen 14,2-prozentigen Anteil der Bayer AG an Covestro bei institutionellen Investoren platzieren. Das Paket umfasst insgesamt rund 29 Millionen Aktien. Bayer peilt dafür einen Erlös von rund 2,2 Milliarden Euro an.