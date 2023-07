Milliardenhilfe für Thyssenkrupp Habeck liefert, jetzt ist López dran

Übersetzt bedeutet das: Für die Anlage selbst dürfte Thyssenkrupp deutlich weniger Hilfen erhalten haben. Die Etikettierung von Mitteln als Hilfen für Betriebskosten, also die Beschaffung von Wasserstoff, dürfte ein Weg gewesen sein, um die Mittel zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stellen zu können und die Hilfen gleichzeitig an Bedingungen zu knüpfen. Die Zeit drängt, die SMS-Group ist schon beauftragt, 2026 soll die Anlage stehen. Wie diese Bedingungen aussehen, muss in absehbarer Zeit noch genau analysiert werden. Der eigene Anteil an dem Projekt, den Thyssenkrupp jetzt mit „knapp 1 Milliarde Euro“ beziffert, liegt jedenfalls ebenfalls höher als bisher bekannt – und dürfte auch eine Folge dessen sein, dass die Salzgitter AG in ihre Direktreduktionsanlage auch in etwa eine Milliarde Euro selbst investiert.