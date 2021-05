Milliardenvergleich US-Richter sieht Bayers Glyphosat-Vergleich weiter skeptisch

19. Mai 2021

Bayer steht vor dem wichtigen Prozesstermin am Mittwoch in den USA unter Druck. Richter Chhabria muss dem Vergleich zu den Glyphosat-Klagen noch zustimmen. Doch der hat Zweifel an der Vereinbarung.