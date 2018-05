Boeing baut sein Servicegeschäft aus

Boeing will mit der milliardenschweren Übernahme des Luftfahrt-Zulieferers KLX sein margenträchtiges Servicegeschäft ausbauen. Als Kaufpreis nannte der US-Flugzeugbauer am Dienstag rund 3,2 Milliarden Dollar, umgerechnet gut 2,6 Milliarden Euro. Boeing biete 63 Dollar je KLX-Aktie und übernehme rund eine Milliarde Dollar Schulden, damit werde der Teile-Hersteller mit insgesamt 4,25 Milliarden Dollar bewertet. Am Freitag hatte bereits das "Wall Street Journal" über eine bevorstehende Einigung der beiden Firmen berichtet.