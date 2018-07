Millionen-Transfer: Streik bei Fiat gegen Ronaldo wird zu „eklatantem Flop“

MelfiEin Proteststreik von Fiat-Arbeitern gegen den Transfer des Weltfußballers Cristiano Ronaldo hat sich nach Darstellung des Automobilkonzerns als ein „eklatanter Flop“ erwiesen. Dem Aufruf zur Arbeitsniederlegung im Fiat-Werk von Melfi in Süditalien hätten in der Frühschicht nur fünf von 1700 Arbeitern Folge geleistet, teilte am Montag ein Unternehmenssprecher der staatlichen Nachrichtenagentur Ansa mit. Das entspreche einer Beteiligung von 0,3 Prozent.