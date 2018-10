Millionenauftrag Siemens und Thales erhalten Auftrag für die Pariser Metro

Rund um Paris sollen bis 2030 vier neue, automatisch gesteuerte Metro-Linien gebaut werden, für drei davon mit einer Länge von 125 Kilometern und 50 Bahnhöfen liefern die Siemens-Verkehrstechnik-Sparte die Zugsteuerung und Thales die Leitzentralen. Paris will mit dem „Projekt Grand-Paris Express“ Stadtteile an den Nahverkehr anbinden, an denen die bisherigen Strecken vorbeiführen.