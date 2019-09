Mindestannahmequote gesenkt AMS drückt bei der Osram-Übernahme aufs Gas

Der AMS-Vorstand will seine Pläne am Vormittag bei einer Pressekonferenz in München erläutern. Auch die US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle haben ein Angebot vorgelegt. Die Annahmefrist für beide Offerten läuft noch bis zum 1. Oktober. Die IG Metall will eine Übernahme durch AMS verhindern und hat ebenfalls zu einer Pressekonferenz am Mittag in München eingeladen. Die Gewerkschaft befürchtet eine Zerschlagung von Osram. Ein Hauptgrund des Widerstands der Arbeitnehmer ist die Finanzierung.