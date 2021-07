Mindestens zwei Tote, viele Verletzte Nach Explosion in Leverkusen dauert Suche nach Vermissten an

Nach der Explosion in einer Müllverbrennungsanlage im Chempark Leverkusen wird weiter nach Vermissten gesucht. Bei dem Unglück waren nach Angaben des Betreibers vom Dienstagabend mindestens zwei Menschen gestorben, fünf Beschäftigte wurden vermisst. „Leider schwindet die Hoffnung, sie lebend zu finden, zusehends“, hatte Chempark-Leiter Lars Friedrich gesagt. Die Zahl der Verletzen gab der Betreiber mit 31 an. Davon schwebe eine Person in Lebensgefahr.