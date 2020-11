Mindestzuckergehalt in Limo: „Je mehr Zucker in einem Getränk ist, desto mehr Cash ist drin“

Macht es Sinn, die Lebensmittelbuch-Kommission zu reformieren?

In der Kommission sitzen wahnsinnig viele Juristen. Und auch die Verbraucherschützer in der Kommission verfolgen ihr Geschäftsmodell. Wichtig ist es, den Blick vom Verbraucher auf das Produkt in den Mittelpunkt zu stellen. Letztlich gibt es keine gesunden Lebensmittel, sondern nur eine gesunde Ernährung. Und an der hapert es. Wir steuern auf eine Situation zu, dass in 20 Jahren auf der Welt drei Milliarden übergewichtige Menschen leben und zwei Milliarden Untergewichtige. Schon ein Säugling präferiert süße Geschmäcker, denn er braucht Energie – und zwar ab dem ersten Wimpernschlag. Man darf den Verbraucher mit dem Thema nicht allein lassen. Brauchen wir den ganzen Zucker? Das Thema ist hochaktuell.



Mehr zum Thema: Wann ist Limo wirklich Limo? Muss ein Schokoriegel Milchpulver enthalten? Eine obskure Kommission bestimmt darüber.