Mischkonzern: General Electric streicht weitere 450 Jobs in der Schweiz

ZürichDer im Umbau steckende US-Mischkonzern General Electric will in der Schweiz weitere rund 450 Stellen streichen. Das Unternehmen begründete die Maßnahme an den beiden Standorten Baden und Birr am Montag mit den „Herausforderungen auf dem globalen Energiemarkt“. GE beschäftigt in der Schweiz 3050 Mitarbeiter.