Rheinmetall erwartet im Rüstungsgeschäft hohes Wachstum

2017 erreichte der Auftragseingang in der Sparte 2,96 (Vorjahr: 3,05) Milliarden, der Auftragsbestand 6,42 (6,66) Milliarden Euro. Das sichere das geplante organische Wachstum in 2018 und den kommenden Jahren, so Papperger. Der Manager peilt mit der Wehrtechnik in diesem Jahr ein Umsatzplus von zwölf bis 14 Prozent an und eine Rendite von sechs bis 6,5 (5,7) Prozent.