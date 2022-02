Mischkonzern: Toshiba will sich nur noch in zwei Firmen aufspalten

Neben der Aufspaltung stehen weitere Veränderungen an. So soll laut Toshiba der Speicherchip-Hersteller Kioxia, an dem das Unternehmen mit 41 Prozent beteiligt ist, so schnell wie möglich an die Börse gebracht werden. Zudem sollen das Aufzüge- wie auch Leuchtmittel-Geschäft verkauft werden. Den 60-prozentigen Anteil an seiner Klimaanlagen-Sparte haben die Japaner bereits für 870 Millionen Dollar an ihren US-Partner Carrier Global veräußert.