Mission E: Der Tesla-Jäger wird teuer für Porsche

Darüber hinaus will Porsche in Zukunft deutlich mehr Geld jenseits seines Kerngeschäfts verdienen. „Wir müssen und werden Wachstumspotenziale neben dem eigentlichen Fahrzeuggeschäft schaffen“, sagte Finanzvorstand Lutz Meschke am Freitag in Stuttgart. „Mittelfristig wollen wir einen zweistelligen Prozentsatz unseres Umsatzes mit digitalen Diensten erwirtschaften.“