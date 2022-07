Mitarbeiterbindung Mercedes steckt mehr als eine Milliarde Euro in Weiterbildung

Der Autobauer Mercedes-Benz investiert bis 2030 mehr als 1,3 Milliarden Euro in die Aus- und Weiterbildung seiner Beschäftigten in Deutschland. Das seien 1000 Euro pro Beschäftigten im Jahr und mehr als bisher, erklärte Personalchefin Sabine Kohleisen am Donnerstag. Der Umschwung zur Elektromobilität sowie digitalisierter Produktion und Geschäftsmodellen verändere sämtliche Stellenprofile. „Noch nie war lebenslanges Lernen so wichtig wie heute“, sagte sie.