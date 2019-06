Mitbestimmung: Showdown in Chattanooga – Muss VW die Gewerkschaft doch reinlassen?

ChattanoogaIn den USA kämpfte Volkswagen in den vergangenen Jahren vor allem mit dem Abgas-Skandal, andere Probleme gerieten dadurch in den Hintergrund. Doch seit Jahren schon liegt der deutsche Autoriese mit der Gewerkschaft UAW im Clinch. Nun steuert die Dauerfehde um Mitbestimmung in VWs einzigem US-Werk in Chattanooga auf einen Showdown zu.