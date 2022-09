Mobilfunk-Patente „Ich sehnte mich nach einer einfacheren Lösung“

Volkswagen hat im Frühjahr als letzter deutscher Autobauer eine Avanci-Lizenz genommen. Warum dauerte das so lange?

Volkswagen war vom Tag eins in unsere Diskussionen einbezogen. Wir standen im regen Austausch. Schon vor drei Jahren haben wir mit VW einen Vertrag über 3G abgeschlossen, für die Töchter Audi und Porsche auch einen 4G-Deal. Volkswagen nahm dann auch eine 4G-Lizenz, weil sie diese Technologie inzwischen in ihren Autos einbauen.