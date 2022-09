Mobilfunk-Patente „Ich sehnte mich nach einer einfacheren Lösung“

Kasim Alfalahi gründete die Patentplattform Avanci vor sechs Jahren und hat seitdem rund 55 Prozent aller vernetzten Autos mit 4G-Lizenzen unter Vertrag genommen. Unter dem Avanci-Schirm bündeln insgesamt 51 Mobilfunk-Patentinhaber wie Nokia und Ericsson, aber auch die Deutsche Telekom, ihre 2G, 3G und 4G-Patente. Alfalahi stammt ursprünglich aus dem Irak. Er arbeitete im Möbelgeschäft seiner Familie in Bagdad, eher er zuerst in England, Spanien und später in Schweden studierte und seine Studien in Ingenieurwesen und Management mit einem Master abschloss. Alfalahi arbeitete 21 Jahre lang für Ericsson, zuletzt berichtete er als Chef der Abteilung für geistiges Eigentum direkt an den CEO. Heute lebt er in Dallas. Die Patentplattform Avanci wurde 2020 vom World Economic Forum in Davos als „Technology Pioneer“ ausgezeichnet, eine Kategorie für Startups, die das Potential haben, die Gesellschaft und die Geschäftswelt grundlegend zu verändern.