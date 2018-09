Mobilität Daimler steigt beim VW-Gebrauchtwagenportal Heycar ein

HamburgDaimler beteiligt sich mit 20 Prozent am stark wachsenden Gebrauchtwagenportal „Heycar“ des Konkurrenten Volkswagen. Die Stuttgarter erwerben die Anteile im Wege einer Kapitalerhöhung an der Mobility Trader Holding, die über eine Tochter die 2017 gegründete Heycar-Plattform im deutschen Markt betreibt, wie Volkswagen am Donnerstag in Braunschweig mitteilte.