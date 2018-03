Mobilität: Dyson als Autobauer? Exoten drängen auf den boomenden E-Auto-Markt

Die Blaupause lieferte Elon Musk. Mit seiner Elektromarke Tesla hat er gezeigt, dass der Einstieg in das Autogeschäft nicht nur möglich ist, sondern auch erfolgreich sein kann. In der Luxusklasse zeigen Model S und Model X den etablierten Luxusmarken mittlerweile die Rücklichter. Allein beim Einstieg in den Massenmarkt tun sich die neuen Herausforderer bislang noch schwer. Doch lange dürfte das nicht so bleiben.