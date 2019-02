 Mobilität: Fast 2,5 Millionen Kunden nutzen Carsharing in Deutschland

BerlinDas Carsharing gewinnt in Deutschland weiter rasant Anhänger. Im vergangenen Jahr hatten Drive Now, Car2Go oder Flinkster rund 2,46 Millionen Kunden, wie der Carsharing-Verband BCS am Mittwoch in Berlin mitteilte. Dies sind 350.000 mehr als 2017, was einem Plus von fast 17 Prozent entspricht.