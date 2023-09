Mobilität: VW öffnet Elektrotaxi-Dienst Moia für kommunale Lizenznehmer

Moia bietet den Sammeltaxi-Dienst unter eigener Regie seit einigen Jahren in Hamburg und Hannover an. Die elektrischen Kleinbusse können über eine App gebucht werden und sammeln Fahrgäste mit einer ähnlichen Route ein. Dazu wurden virtuelle Haltepunkte im Stadtgebiet festgelegt, an denen Fahrgäste ein- und aussteigen können.