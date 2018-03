Boschs überraschende Offensive gegen Daimler und Uber

Bosch startet eine große Offensive bei Mobilitätsdiensten: Wie Bosch Chef Volkmar Denner am Mittwoch auf der Konferenz Bosch Connected World 2018 in Berlin bekannt gab, übernimmt der Stuttgarter Automobilzulieferer das US-Start-up SPLT, das unter anderem Mitfahrgelegenheiten für Firmenkunden vermittelt. Damit steigen die Schwaben in einen weiteren Wachstumsmarkt ein: Bis 2022 soll die Anzahl der Nutzer von Ride Sharing – Apps für Fahrgemeinschaften sowie zur Vermittlung von Fahrdiensten und Taxis – weltweit um 60 Prozent auf 685 Millionen steigen.