Mögliche Continental-Beteiligung: Bericht: Ermittler durchsuchen in Dieselskandal VW und Dienstleister IAV

Wegen einer möglichen Beteiligung von Mitarbeitern des Autozulieferers Continental an der VW-Dieselaffäre haben Strafverfolger einem Medienbericht zufolge zwei Unternehmen durchsucht. Am 9. Juni seien Ermittler bei Volkswagen in Wolfsburg und am 17. Juni beim Entwicklungsdienstleister IAV in Gifhorn gewesen, berichtete die „Wirtschaftswoche“ am Donnerstag vorab unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft.