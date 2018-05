Mögliche Umstrukturierung: Bayer stellt Pharma-Forschungsstandorte auf den Prüfstand

Insgesamt beschäftigten die Leverkusener weltweit über 8.000 Mitarbeiter in der Pharmaforschung und -entwicklung. Einige Aktionäre hatten in der Vergangenheit die Sorge geäußert, dass Pharmageschäft könnte wegen der milliardenschweren Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto zu kurz kommen. Der Deal hat in dieser Woche die letzte entscheidende Hürde genommen: Das US-Justizministerium genehmigte den Zukauf unter strengen Auflagen.