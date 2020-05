Monsanto-Erbe Bayer nähert sich Einigung bei Glyphosat-Klagen

Bayer ist bei den Vergleichsverhandlungen im US-Schadenersatzstreit um den Unkrautvernichter Glyphosat vorangekommen. „Wir haben in den Mediationsgesprächen zu Roundup unter der Aufsicht von Ken Feinberg Fortschritte erzielt“, teilte ein Sprecher des Pharma- und Agrarchemiekonzerns am Montag in Leverkusen mit. Der Prozess bleibe aber auch weiter vertraulich. Daher werde Bayer „nicht über Ergebnisse oder den Zeitpunkt eines Vergleichs spekulieren“.