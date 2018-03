Weltweit müssen künftig immer mehr Menschen durch immer weniger Ackerfläche ernährt werden. Bayer und Monsanto wollen nun mit neuen Technologien die Produktivität in der Landwirtschaft steigern. Was spricht dagegen?

Die Konzerne stehen für eine Landwirtschaft, in der bäuerliche Familienbetriebe kaum noch Platz finden und bei der die Gefahr besteht, dass Innovationen nur noch dann gefördert werden, wenn sie auch guten Absatz versprechen. Für die Konzerne geht es um Ertragssteigerung durch das von ihnen produzierte Saatgut in Kombination mit den passenden Pestiziden, es geht um Gewinnmaximierung und die Erschließung neuer Wachstumsmärkte. Es handelt sich um kapitalintensive, hoch risikoreiche Ansätze, die weder an den Realitäten kleinbäuerlicher Betriebe ausgerichtet sind, noch an die sich verändernden klimatischen Bedingungen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa.