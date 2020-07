Monsanto-Kauf Die Milliarden-Jongleure von Bayer

Schon der Kauf von Monsanto für 63 Milliarden Dollar war ein großes finanzielles Wagnis, das es in dieser Form noch nie gegeben hatte. Bayer hatte dazu zahlreiche Finanzierungsinstrumente genutzt. Zunächst nahm der Konzern einen Brückenkredit über 57 Milliarden Dollar auf. Später investierte Bayer den Kauf vor allem über Anleihen.



Der Einstieg von Singapurs Staatsfonds Temasek, der rund vier Prozent an Bayer hält, dürfte drei Milliarden Euro eingebracht haben. Über eine Kapitalerhöhung bei den Aktionären sicherte sich Bayer noch einmal sechs Milliarden Euro. Hinzu kommt, dass sich Bayer in den vergangenen Jahren von seiner Chemiesparte trennte, die inzwischen als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Covestro firmiert. Stück für Stück verkaufte Bayer seine Covestro-Aktien, was nochmal etliche Milliarden einbrachte.