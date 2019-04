Monsanto-Übernahme: Bayer-Anteilseigner sind verärgert

Analyst Janne Werning von Union Investment äußerte Zweifel, ob die Monsanto-Übernahme noch eine Erfolgsgeschichte werden kann und wollte vom Management wissen, wie es das Ruder wieder herumreißen will. Nach Einschätzung von Speich läuft Bayer Gefahr, „zum Spielball der Märkte zu werden und riskiert, selbst übernommen oder sogar zerschlagen zu werden“. Aktuell ist der Konzern nur noch knapp 57 Milliarden Euro wert – und damit umgerechnet etwa so viel, wie er für Monsanto gezahlt hat. „Da gib es nichts zu beschönigen“, sagte Baumann mit Blick auf die massiven Kursverluste der Bayer-Aktie. „Die Klagen und die ersten Urteile zu Glyphosat lasten schwer auf unserem Unternehmen und verunsichern viele Menschen“.



In den USA sieht sich der Konzern inzwischen mit etwa 13.400 Klägern wegen der angeblich krebserregenden Wirkung des von Monsanto entwickelten Herbizids konfrontiert. In zwei Fällen wurde das Unternehmen zu millionenschweren Schadenersatzzahlungen verurteilt. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, uns in Berufungsverfahren und den kommenden Gerichtsverhandlungen erfolgreich zu verteidigen“, sagte Baumann. Bayer sei nach wie vor von der Sicherheit von Glyphosat überzeugt.