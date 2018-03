Monsanto-Übernahme: Bayer verhandelt über weitere Verkäufe

Bayer wird für die Freigabe der Monsanto-Übernahme wohl ein weiteres Geschäft an BASF veräußern. Mit dem Ludwigshafener Chemiekonzern würden exklusive Gespräche über den Verkauf des Gemüsesaatgutgeschäfts geführt, teilte Bayer am Mittwoch mit. Bayer sei zuversichtlich, damit sowie durch weitere Schritte die Bedenken der EU-Kommission an der Übernahme vollständig ausräumen zu können. Endgültige Vereinbarungen sind nach Angaben von BASF aber noch nicht getroffen worden. Reuters hatte bereits in der vergangenen Woche von Insidern erfahren, dass zwischen den beiden Unternehmen Verhandlungen über das Bayer-Gemüsesaatgutgeschäft geführt werden und BASF exklusiv die Bücher prüfen dürfe.