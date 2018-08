Monsanto-Übernahme Bayer vor Gericht: Löst Glyphosat Krebs aus?

In diesen Tagen soll das Urteil fallen. In San Francisco entscheidet ein Gericht darüber, ob Glyphosat – eines der wichtigsten Produkte des US-Herstellers Monsanto – krebserregend ist. Kläger ist Dewayne „Lee“ Johnson, ehemals Platzwart an einer Schule in Kalifornien. Johnson leidet seit 2014 an Lymphdrüsenkrebs. Für seine Erkrankung macht er Glyphosat verantwortlich, das er einst über den Schulrasen spritzte.