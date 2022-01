Monsanto-Übernahme Investoren klagen gegen Bayer – und fordern zwei Milliarden Euro

Wegen des angeblich krebsverursachenden Unkrautvernichters Roundup (Wirkstoff: Glyphosat) baut sich für Bayer nun auch in Deutschland juristischer Ärger auf. Vor dem Landgericht Köln machen Hunderte Investoren Kursverluste am Aktienmarkt geltend, die sie infolge mehrerer verlorener Glyphosat-Prozesse in den USA erlitten haben. Die Kanzlei Tilp aus der Nähe von Tübingen teilte der WirtschaftsWoche auf Anfrage mit, dass bis zum Ablauf der Verjährungsfrist am 31. Dezember 2021 Klagen für rund 320 Kläger beim Landgericht Köln eingereicht worden seien. Die Forderungen summieren sich demnach auf rund 2,2 Milliarden Euro. Unter den Klägern seien vor allem institutionelle lnvestoren sowie einige Kleinanleger.