Monsanto-Übernahme: Sieben zu fünf für Bayer

Ebenfalls nicht mehr im Team ist Robb Fraley, Monsantos Technologie-Chef. Der 65-jährige mit dem markanten Glatzkopf fungierte in den vergangenen Jahren als Außenminister von Monsanto. Während Grant öffentlich kaum auftrat, gab Fraley gern Interviews – warb offensiv für die grüne Gentechnik und legte sich dabei auch gerne mit den zahlreichen Gegnern von Monsanto an.

Dem neuen Führungsgremium gehören insgesamt sieben Bayer- und fünf Monsanto-Manager an. Aus dem bisherigen Leitungsteam von Bayer scheiden insgesamt sechs Manager aus. Sie sollen überwiegend neue Aufgaben im Konzern erhalten. Bernd Naaf, 59, im bisherigen CropScience-Vorstand unter anderem für die Kommunikation zuständig, geht in den Ruhestand.

Bayer will Monsanto für mehr als 60 Milliarden Dollar übernehmen. Noch fehlt allerdings die Genehmigung einiger Wettbewerbsbehörden, unter anderem aus den USA. Bayer will die Übernahme jedoch bis Ende Juni abschließen.