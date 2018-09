Monsanto-Übernahme Zahl der Glyphosat-Klagen gegen Bayer steigt auf 8700

FrankfurtWegen des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat sieht sich Bayer inzwischen mit rund 8700 Klagen in den USA konfrontiert. Mit weiteren Klagen sei zu rechnen, erklärte der Pharma- und Agrarchemiekonzern in seinem am Mittwoch veröffentlichten Quartalsbericht. Zuletzt waren rund 8000 Klagen bekannt.