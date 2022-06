Monsanto und die Folgen Bayer und das Glyphosat – das war es nicht wert

Immer deutlicher wird nun, was zunehmend auch von vielen Investoren zu hören ist: Die Übernahme von Monsanto, dem Hersteller des Glyphosat-Produkts Roundup, war ein schlimmer Fehler. Sicher, das Agrargeschäft von Bayer läuft, auch wegen Monsanto. Aber sonst? Die Übernahme des US-Konzerns hat Image und Aktienkurs von Bayer nachhaltig beschädigt. Und die jüngsten operativen Erfolge stehen in keinem Verhältnis zu den Kosten, die der Kauf verursacht hat. Doch Bayer-Chef Werner Baumann und der damalige Aufsichtsratsvorsitzende Werner Wenning wollten den Deal unbedingt – sie hätten gut daran getan, mehr auf interne Kritiker und Zweifler zu hören. Und sie haben die Prozessrisiken in den USA völlig unterschätzt – obwohl Bayer nach vielen Medikamenten-Verfahren durchaus über reichlich Erfahrung in amerikanischen Gerichtssälen verfügt. Vieles am US-Rechtssystem ist unfair und irrational. Aber so sind nun mal die Spielregeln – und Bayer kannte sie.