Motorenbauer : Deutz mit Gewinnsprung - Streik bei Neue Halberg Guss belastet

Bei der Neue Halberg Guss (NHG) tobt seit Wochen ein Arbeitskampf, der inzwischen die Autoproduktion belastet. Die IG Metall will einen Sozialtarifvertrag bei dem zur Prevent-Gruppe gehörenden Lieferanten von Motorblöcken durchsetzen. Nach ihren Angaben will NHG das Werk in Leipzig mit 800 Mitarbeitern schließen, in Saarbrücken sollen 300 von aktuell 1500 Stellen wegfallen.