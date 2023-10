Motorenbauer: Deutz plant laut Kreisen Verkauf von Tochter Torqeedo

Der Kölner Motorenbauer Deutz steht Insidern zufolge vor einem Verkauf seiner auf elektrische Bootsantriebe spezialisierten Tochter Torqeedo. Der Verkaufsprozess entwickele sich gut, hieß es am Dienstag in Finanzkreisen. Deutz könne bestätigen, dass sich das Unternehmen in Gesprächen mit mehreren Interessenten stehe, sagte ein Deutz-Sprecher auf Anfrage.