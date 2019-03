Motorenhersteller: Auftragsbücher von Deutz sind gut gefüllt

Wachsen will Deutz in China, für die Volksrepublik hat Hiller eine neue Strategie entwickelt. Die Kölner hatten sich dort im vergangenen Jahr von einem Gemeinschaftsunternehmen mit der chinesischen FAW getrennt, mit neuen Partnern – unter anderem dem Baumaschinenhersteller Sany – will Hiller Deutz breiter aufstellen und den Umsatz in China bis 2022 auf rund 500 Millionen Euro steigern.