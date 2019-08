Motorenhersteller: Immer weniger Aufträge für Deutz

Köln Der Motorenhersteller Deutz hat im zweiten Quartal sein Ergebnis deutlich verbessert. Der Gewinn fiel mit 24,4 Millionen Euro auch dank Grundstücksverkäufen mehr als dreimal so hoch aus wie vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Donnerstag in Köln mitteilte. Der Umsatz des Unternehmens erhöhte sich um drei Prozent auf 477 Millionen Euro.