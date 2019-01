Motorradhersteller BMW verkauft mehr Motorräder

16. Januar 2019 , aktualisiert 16. Januar 2019, 12:52 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

In Frankreich, Spanien, Italien und den USA blieb die Nachfrage nach BMW-Motorrädern in etwa stabil. In Indien, China und Brasilien wuchs sie dagegen stark an.