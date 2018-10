Motorradhersteller Europa-Geschäft rettet Harley die Bilanz

ChicagoHarley-Davidson profitiert von einer regen Nachfrage nach seinen legendären Motorrädern in Europa, während die Geschäfte in den USA zurückgehen. Insgesamt schnellte der Gewinn im abgelaufenen Quartal um zwei Drittel auf knapp 114 Millionen Dollar nach oben, wie das Traditionsunternehmen am Dienstag mitteilte.