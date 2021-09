mRNA-Imfpstoff Biontech – wie alles begann

Am Ende dieses denkwürdigen Treffens beschloss die Runde, Biontech zu gründen und aus der Ganymed herauszulösen. Özlem Türeci sollte als CEO bei Ganymed vorerst an Bord bleiben, Uğur Şahin Biontech aufbauen. Später sollte Türeci dazustoßen, so geschah es dann auch. 2016 ging Ganymed an den japanischen Pharmakonzern Astellas.



Die personalisierten Krebs-Impfstoffe, über die Sahin damals so begeistert sprach, sind bis heute nicht auf dem Markt. In einigen Jahren könnte es soweit sein, vielversprechende Studien laufen. Das soll dann das nächste große Kapitel in der Geschichte von Biontech werden. Fortsetzung folgt.



